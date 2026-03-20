Служба госбезопасности ОАЭ ликвидировала связанную с «Хезболлой» и Ираном террористическую сеть и задержала ее участников

АБУ-ДАБИ, 20 марта 2026 года (WAM) -- Служба государственной безопасности ОАЭ сообщила о ликвидации террористической сети, финансируемой и управляемой ливанской «Хезболлой» и Ираном, а также о задержании ее участников.

Как отмечается, сеть действовала на территории страны под прикрытием фиктивной коммерческой деятельности, стремясь проникнуть в национальную экономику и реализовать внешние схемы, угрожавшие финансовой стабильности государства.

В службе пояснили, что сеть действовала по заранее разработанному стратегическому плану в координации с внешними сторонами, связанными с «Хезболлой» и Ираном, нарушая экономические и правовые нормы, с целью отмывания денег, финансирования терроризма и подрыва национальной безопасности.

Служба государственной безопасности подчеркнула, что любые попытки использовать национальную экономику или гражданские институты в террористических и подрывных целях будут жестко пресекаться.

В ведомстве также заявили, что не допустят внешнего вмешательства, угрожающего безопасности и стабильности страны, независимо от его источника и характера.