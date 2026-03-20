Системы ПВО ОАЭ перехватили четыре баллистические ракеты и 26 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 20 марта 2026 года (WAM) -- Системы ПВО ОАЭ 20 марта 2026 года перехватили четыре баллистические ракеты и 26 беспилотников, запущенных с территории Ирана.

С начала открытой иранской агрессии системы ПВО ОАЭ перехватили 338 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 740 беспилотников.

В результате этих атак погибли двое военнослужащих при исполнении служебного долга, а также шесть человек — граждан Пакистана, Непала, Бангладеш и Палестины.

Ранения различной степени тяжести, от легких до тяжелых, получили 158 человек. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции и Туниса.

Министерство обороны подтвердило, что сохраняет полную готовность к отражению любых угроз и будет решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность государства, обеспечивая защиту его суверенитета, безопасности и стабильности, а также национальных интересов и потенциала.