МВД Катара: в результате крушения вертолета в территориальных водах страны погибли шесть человек

ДОХА, 22 марта 2026 года (WAM) -- МВД Катара сообщило, что в рамках продолжающейся поисково-спасательной операции после крушения вертолета в территориальных водах страны были обнаружены шесть из семи человек, находившихся на борту.

Гибель всех шести найденных подтверждена. Специализированные службы продолжают поиски последнего пропавшего, передает Катарское информационное агентство (QNA).

В опубликованном в воскресенье заявлении на платформе X МВД Катара выразило глубокие соболезнования и искреннее сочувствие семьям погибших. Ведомство также выразило надежду на дарование погибшим Божьей милости, а их родным и близким — терпения и стойкости.