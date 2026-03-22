Системы ПВО ОАЭ перехватили четыре баллистические ракеты и 25 беспилотников из Ирана

АБУ-ДАБИ, 22 марта 2026 года (WAM) -- Системы ПВО ОАЭ в воскресенье перехватили четыре баллистические ракеты и 25 беспилотников, запущенных с территории Ирана.

С начала открытых иранских атак системы ПВО ОАЭ перехватили 345 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 773 беспилотника.

В результате этих атак погибли двое военнослужащих при исполнении служебного долга, а также шесть человек — граждан Пакистана, Непала, Бангладеш и Палестины.

Ранения различной степени тяжести получили 160 человек. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции и Туниса.

Министерство обороны подтвердило, что сохраняет полную готовность к отражению любых угроз и будет решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность страны, обеспечивая защиту ее суверенитета, безопасности и стабильности, а также национальных интересов и потенциала.