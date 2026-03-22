ОАЭ выразили солидарность с Катаром и Турцией и соболезнования в связи с гибелью семи человек при крушении вертолета

АБУ-ДАБИ, 22 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты выразили солидарность с Государством Катар и Турцией, а также искренние соболезнования в связи с гибелью семи человек в результате крушения вертолета в территориальных водах Катара из-за технической неисправности во время планового задания.

В заявлении МИД ОАЭ выразил искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших из числа военнослужащих вооруженных сил Катара и совместных катарско-турецких сил, а также правительствам и народам Катара и Турции в связи с этой трагической утратой.