Бахрейн перехватил 147 ракет и 282 беспилотника с начала иранской агрессии

МАНАМА, 23 марта 2026 года (WAM) -- Бахрейн сообщил, что его системы противовоздушной обороны с начала иранской агрессии перехватили и уничтожили 147 ракет и 282 беспилотника, направленных на территорию королевства.

Главное командование Сил обороны Бахрейна в заявлении, распространенном Информационным агентством Бахрейна (BNA), заявило, что использование баллистических ракет и беспилотников для ударов по гражданским объектам и частной собственности является грубым нарушением международного гуманитарного права и Устава ООН.

В командовании добавили, что эти неизбирательные атаки представляют прямую угрозу региональному миру и безопасности.