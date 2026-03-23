Султан Аль Джабер назвал закрытие Ормузского пролива экономическим терроризмом против всех стран мира

ХЬЮСТОН, 23 марта 2026 года (WAM) -- Доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, управляющий и генеральный директор группы ADNOC, председатель Masdar и исполнительный председатель XRG, заявил сегодня, что закрытие Ираном Ормузского пролива является экономическим терроризмом, последствия которого затрагивают все страны мира и выходят далеко за пределы энергетических рынков.

Выступая на открытии CERAWeek в Хьюстоне, штат Техас, он заявил, что любая угроза безопасности Ормузского пролива с каждым днем повышает издержки для заводов, фермерских хозяйств и семей по всему миру.

По словам Аль Джабера, энергетическая безопасность — это не просто лозунг, это разница между светом и тьмой. Он подчеркнул, что важнейшие мировые артерии должны оставаться открытыми, и Ормузский пролив — одна из них.

«Его ширина составляет 21 милю. Через него проходит 20 миллионов баррелей нефти в день. Это почти пятая часть мировых поставок нефти и газа, более трети мировых поставок удобрений, почти четверть нефтехимической продукции, а также значительные объемы промышленных металлов. Иными словами, значительная часть жизненно важных ресурсов для мировой экономики проходит через одну ключевую артерию, однако Иран считает допустимым перекрывать ее как инструмент давления. Когда Ормузский пролив оказывается под угрозой, последствия немедленно ощущаются во всем мире. Всего за три недели цены на нефть выросли на 50 процентов. Это повышает стоимость жизни для тех, кто меньше всего может себе это позволить, и замедляет экономический рост повсюду. Последствия этого с каждым днем все сильнее сказываются на заводах, фермерских хозяйствах и семьях по всему миру. Поэтому создание угрозы для Ормузского пролива — это не агрессия против какой-то одной страны, а экономический терроризм против всех стран мира. Ни одной стране нельзя позволить использовать Ормузский пролив как инструмент давления — ни сейчас, ни когда-либо в будущем. И хотя мы ценим все усилия по стабилизации рынков и снижению цен, речь идет не о поставках. Речь идет о безопасности, и у этой проблемы есть только одно долгосрочное решение — пролив должен оставаться открытым. Выйти из этого кризиса исключительно за счет торговли невозможно».

Аль Джабер подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты не добивались конфликта и сделали все возможное, чтобы его предотвратить.

«Но когда настал этот момент, мы были готовы. Проверке подверглись наши системы обороны. Проверке подверглась наша устойчивость. Проверке подвергся наш характер. И мы выстояли. В ADNOC мы приняли на себя удары, с которыми никогда не должно сталкиваться ни одно гражданское предприятие, тем более компания, задача которой — обеспечивать мир энергоресурсами. Мы принимаем чрезвычайные меры, чтобы защитить наших сотрудников и, насколько это возможно, предоставить всем клиентам и партнерам то, что им необходимо. Мы и впредь будем защищать нашу страну и наш образ жизни. Более того, этот опыт лишь укрепил нашу модель прагматичного развития, основанную на реализме, а не на идеологии, последовательную в своем курсе, практичную в подходе и неизменно нацеленную на результат».

Аль Джабер отметил, что устойчивость ОАЭ и ADNOC стала не реакцией на кризис, а итогом многолетних инвестиций в инфраструктуру, подготовку, долгосрочное планирование и стратегические партнерства.

«Для ОАЭ партнерство — это не просто часть нашей работы. Это часть нашей сущности. Наши обязательства конкретны. Наше слово — наша валюта. И когда наступает по-настоящему важный момент, мы берем на себя ответственность и подтверждаем это делом. Именно поэтому наши отношения со всеми партнерами, включая Соединенные Штаты, сохраняют прочность. Через ADNOC, XRG и Masdar мы уже инвестировали более 85 млрд долларов в энергетические активы США, поддерживая производство электроэнергии, развитие передовой химической отрасли и создание рабочих мест в 19 штатах», — сказал Аль Джабер.

Он добавил, что США предлагают уникальное сочетание богатой ресурсной базы и инвестиционной стабильности.

«Мы активно изучаем возможности по всей производственно-сбытовой цепочке и стремимся расширять инвестиции в инфраструктуру — от хранилищ до мощностей по сжижению и терминалов регазификации».

Переходя к будущему, Аль Джабер заявил, что нынешний кризис выявил два принципиально разных подхода: один направлен на распространение нестабильности, другой — на укрепление процветания. По его словам, ОАЭ сделали свой выбор давно.

«Мы сделали ADNOC одной из самых надежных энергетических компаний в мире не потому, что потрясения не доходят до наших границ, а потому, что, когда это происходит, мы не меняем курса. Именно поэтому мы диверсифицировали производство энергии. Мы также расширили маршруты поставок на рынки. Мы интегрировали все источники энергии в единую систему в масштабах всей отрасли. Мы внедрили технологии и искусственный интеллект во все наши операции, превратив их в ключевой фактор, который определит следующий этап развития энергетики. И мы создали глобальную сеть партнеров, которые разделяют понимание того, что энергетическая безопасность — это общая ответственность».

Приглашая лидеров энергетической отрасли принять участие в ADIPEC в ноябре, Аль Джабер заявил, что события последних недель четко обозначили линию выбора.

«Можно стать архитектором стабильности или остаться пассивным наблюдателем нестабильности. И если вы считаете, что сотрудничество должно преобладать над конфликтом, вам следует быть с нами. Стабильность не возникает сама по себе — ее необходимо выстраивать целенаправленно и совместно. Именно поэтому я приглашаю вас присоединиться к нам на ADIPEC в ноябре — не просто на очередную конференцию, а на содержательную дискуссию об устойчивости глобальной энергетической системы».

Конференция CERAWeek проходит с 23 по 27 марта и собирает ведущих мировых экспертов энергетической отрасли. ADIPEC пройдет со 2 по 5 ноября 2026 года в центре ADNEC в Абу-Даби.