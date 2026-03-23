Президент ОАЭ и генеральный секретарь НАТО обсудили ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 23 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого стороны обсудили продолжающуюся военную эскалацию в регионе и ее последствия для региональной и международной безопасности, а также влияние на международное судоходство и мировую экономику.

В ходе разговора обсуждались продолжающиеся иранские террористические атаки, направленные против ОАЭ и других стран региона, включая атаки на мирных жителей, гражданскую инфраструктуру и жизненно важные объекты.

Генеральный секретарь НАТО осудил эти атаки, отметив, что они нарушают суверенитет стран, международное право и Устав ООН.

Он также высоко оценил действия ОАЭ в связи с ситуацией и меры, которые страна принимает для защиты своей территории и обеспечения безопасности граждан и жителей.