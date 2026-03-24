Военный самолет Колумбии разбился у границы с Эквадором, выжили 48 человек

БОГОТА, Колумбия, 24 марта 2026 года (WAM) -- Колумбийский военно-транспортный самолет C-130 Hercules разбился сегодня вскоре после вылета из Пуэрто-Легисамо у южной границы с Эквадором. На борту находились 125 военнослужащих и члены экипажа.

Колумбийские власти сообщили, что найдены 48 выживших, при этом, по предварительным данным, число погибших может превышать 80 человек.

В свою очередь министр обороны Колумбии Педро Арнульфо Санчес сообщил в X, что на месте крушения работают военные подразделения. Он добавил, что число жертв и причины катастрофы пока не подтверждены.