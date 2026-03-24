Главы МИД Иордании и Катара обсудили пути прекращения эскалации в регионе

АММАН, 24 марта 2026 года (WAM) -- Вице-премьер, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Ас-Сафади в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джасимом Аль Тани.

Как сообщает Иорданское агентство новостей Petra, стороны обсудили пути прекращения эскалации в регионе, восстановления безопасности и стабильности, а также продвижения диалога и дипломатии. Кроме того, они подтвердили солидарность в связи с иранскими атаками