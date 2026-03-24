АБУ-ДАБИ, 24 марта 2026 года (WAM) -- Во вторник системы ПВО ОАЭ перехватили пять баллистических ракет и 17 беспилотников, запущенных из Ирана.

С начала открытых иранских атак системы ПВО ОАЭ перехватили 357 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 806 беспилотников.

В результате этих атак погибли двое военнослужащих при исполнении служебного долга, а также шесть человек — граждане Пакистана, Непала, Бангладеш и Палестины.

Еще 161 человек получил ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции и Туниса.

Министерство обороны подтвердило, что полностью готово к реагированию на любые угрозы и будет решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность страны, обеспечивая защиту ее суверенитета, безопасности и стабильности, а также ее национальных интересов и потенциала.