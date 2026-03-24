ОАЭ заняли первое место в арабском мире и 21-е в мире в рейтинге World Happiness

АБУ-ДАБИ, 24 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты заняли первое место в арабском мире и 21-е в мире в рейтинге World Happiness Report 2026, подготовленном Сетью ООН по устойчивому развитию при поддержке данных Gallup World Poll.

В исследовании были оценены 147 стран. Рейтинг составлен на основе таких показателей, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, личная свобода, щедрость, социальная поддержка, а также уровень коррупции в государственном и частном секторах. ОАЭ набрали 6,8 балла.

Этот результат подтверждает статус ОАЭ как одной из самых стабильных и процветающих стран мира, опережающих ряд ведущих экономик.

По отдельным показателям ОАЭ заняли четвертое место в мире по уровню свободы граждан в принятии жизненных решений, восьмое — по ВВП на душу населения, который составил 70 тыс. долларов, и 19-е — по уровню щедрости, что отражает высокий уровень благотворительной активности жителей страны.

По показателю ожидаемой продолжительности жизни страна заняла 30-е место в мире.