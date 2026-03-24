ОАЭ решительно осудили удар по больнице в Восточном Дарфуре

АБУ-ДАБИ, 24 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили нападение на больницу в Восточном Дарфуре со стороны властей Порт-Судана, в результате которого десятки людей погибли и получили ранения. В ОАЭ подчеркнули, что это является грубым нарушением международного гуманитарного права.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило категорическое неприятие любых атак на мирных жителей и гражданские учреждения, а также подчеркнуло необходимость защиты медицинских объектов и работников системы здравоохранения, которые не должны становиться целями в условиях конфликта.

Министерство вновь подтвердило неизменную позицию ОАЭ, призвав к немедленному прекращению огня, боевых действий, обеспечению срочного и беспрепятственного гуманитарного доступа, а также к запуску заслуживающего доверия переходного процесса под гражданским руководством, инклюзивного и полностью независимого от обеих воюющих сторон и экстремистских группировок. Министерство также призвало Совет Безопасности принять все необходимые меры для обеспечения полного выполнения этого сторонами конфликта.

Министерство выразило искренние соболезнования и сочувствие народу Судана и семьям погибших, а также пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим.