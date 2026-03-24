Минобороны ОАЭ выразило соболезнования в связи с гибелью гражданского подрядчика Вооруженных сил при выполнении планового задания в Бахрейне

АБУ-ДАБИ, 24 марта 2026 года (WAM) -- Министерство обороны ОАЭ выразило соболезнования в связи с гибелью одного из гражданских подрядчиков Вооруженных сил страны — гражданина Марокко, который погиб при выполнении планового задания в братском Королевстве Бахрейн в результате иранского ракетного удара по территории королевства.

В результате вопиющей иранской атаки также получили ранения пять сотрудников Министерства обороны ОАЭ.

Министерство выразило искренние соболезнования и сочувствие семье погибшего, выразив надежду, что Всевышний дарует ему безграничную милость.

Также в ведомстве пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.