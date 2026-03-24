ОАЭ решительно осудили неспровоцированную террористическую атаку Ирана на Бахрейн

АБУ-ДАБИ, 24 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили неспровоцированную террористическую атаку Ирана, направленную против Королевства Бахрейн, в результате которой во время исполнения обязанностей погиб марокканский гражданский подрядчик Вооруженных сил ОАЭ, а также получили ранения пять сотрудников Министерства обороны ОАЭ и несколько бахрейнских военнослужащих. В заявлении подчеркивается, что это является грубым нарушением международного права.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ вновь подтвердило, что эта агрессия является нарушением суверенитета Королевства Бахрейн и представляет угрозу его безопасности и стабильности. В министерстве также подчеркнули, что речь идет об опасной эскалации, угрожающей безопасности стран Совета сотрудничества арабских государств Залива и всего региона.

ОАЭ выразили полную солидарность с Королевством Бахрейн, подчеркнув поддержку всех мер, направленных на обеспечение его безопасности и стабильности.

ОАЭ выразили искренние соболезнования и сочувствие семье погибшего, а также Королевству Марокко и его народу и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.