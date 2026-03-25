Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили три беспилотника в Восточной провинции

ЭР-РИЯД, 25 марта 2026 года (WAM) -- Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило рано утром в среду, что в Восточной провинции были перехвачены и уничтожены три беспилотника, передает Саудовское агентство печати SPA со ссылкой на официального представителя министерства генерал-майора Турки Аль-Мальки.

Рвнее ночью министерство также сообщало, что баллистическая ракета, направлявшаяся в сторону Восточной провинции, была обнаружена и уничтожена. Кроме того, в том же районе были перехвачены и уничтожены еще два беспилотника.