Беспилотники атаковали топливный резервуар в аэропорту Кувейта

КУВЕЙТ, 25 марта 2026 (WAM) -- Управление гражданской авиации Кувейта сообщило во вторник, что несколько беспилотников атаковали топливный резервуар в международном аэропорту Кувейта, в результате чего на объекте возник пожар.

Кувейтское информационное агентство KUNA со ссылкой на официального представителя управления Абдаллу Аль-Раджи сообщает, что, по предварительным данным, ущерб ограничился материальными потерями, жертв нет.

Он добавил, что компетентные органы незамедлительно приступили к реализации утвержденных чрезвычайных процедур: пожарные службы тушат пожар, на месте работают все профильные ведомства.