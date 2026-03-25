Национальная гвардия Кувейта перехватила шесть беспилотников

КУВЕЙТ, 25 марта 2026 года (WAM) -- Национальная гвардия Кувейта сообщила в среду, что успешно перехватила шесть беспилотников в зоне своей ответственности.

Как передает Кувейтское информационное агентство KUNA, официальный представитель Национальной гвардии бригадный генерал доктор Джадан Фадель заявил, что перехват был осуществлен в рамках продолжающихся усилий по укреплению национальной безопасности, защите стратегически важных объектов и нейтрализации потенциальных угроз.

Он отметил высокий уровень координации между Национальной гвардией, армией Кувейта, Министерством внутренних дел и пожарной службой страны.

По его словам, все эти силы сохраняют максимальную боевую готовность, чтобы решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность, суверенитет и внутреннюю стабильность страны, а также защищать национальные интересы и ресурсы.