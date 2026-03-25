Лидеры ОАЭ выразили соболезнования президенту Колумбии в связи с крушением военного самолета

АБУ-ДАБИ, 25 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил президенту Колумбии Густаво Петро Уррего телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением колумбийского военного самолета, в результате которого погибли и пострадали люди, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Аналогичные телеграммы президенту Колумбии направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.