Системы ПВО ОАЭ отразили атаку девяти беспилотников

АБУ-ДАБИ, 25 марта 2026 года (WAM) -- Системы ПВО ОАЭ 25 марта 2026 года отразили атаку девяти беспилотников, запущенных из Ирана.

С начала открытой иранской агрессии силы ПВО ОАЭ перехватили 357 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1815 беспилотников.

В результате этих атак погибли трое военнослужащих, выполнявших национальный долг, а также шесть человек — граждан Пакистана, Непала, Бангладеш и Палестины.

Еще 166 человек получили ранения различной степени тяжести — от легких до тяжелых. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции и Туниса.

Министерство обороны подтвердило, что сохраняет полную готовность к отражению любых угроз и будет решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность государства, обеспечивая защиту его суверенитета, безопасности и стабильности, а также его национальных интересов и потенциала.