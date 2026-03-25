ОАЭ: вопиющие террористические атаки Ирана были нацелены на критически важную гражданскую инфраструктуру

ЖЕНЕВА, 25 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты заявили, что Иран уже 26 дней продолжает вопиющие террористические атаки на страну. За это время по критически важной гражданской инфраструктуре ОАЭ, включая аэропорты, жилые районы и гражданские объекты по всей стране, были нанесены удары с применением более 2 тыс. баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников.

В ОАЭ назвали эти действия «явным нарушением суверенитета государства и международного гуманитарного права».

Выступая в среду в Совете по правам человека, постоянный представитель ОАЭ при ООН и других международных организациях в Женеве Джамаль Аль-Мушарах заявил: «То, что мы наблюдаем сегодня, — это не просто военная эскалация, а систематическое и безрассудное поведение, которое подрывает основы международного порядка и угрожает региональной и международной безопасности и стабильности, особенно учитывая, что под ударом оказывается инфраструктура, напрямую связанная с безопасностью гражданского населения, энергетической безопасностью, мировой экономикой и международными цепочками поставок».

Он добавил: «Следует также напомнить, что вопиющие атаки Ирана были направлены не против стран, с которыми он находится в состоянии войны, а против его соседей — государств, которые неоднократно призывали к деэскалации и в последние месяцы предпринимали активные усилия, чтобы избежать такой эскалации, исходя из своей твердой убежденности в том, что военные решения порождают кризисы и влекут за собой серьезные последствия для региона».

Он заявил, что Иран оказался в изоляции от своих соседей и международного сообщества, грубо нарушает Устав ООН и предпринимает отчаянные попытки дестабилизировать международный порядок, стремясь установить гегемонию.

«Более того, мы видим, что Иран пытается оправдать свои ничем не спровоцированные и абсолютно безответственные атаки, называя их "ответными ударами"».

В этой связи Аль-Мушарах подтвердил, что ОАЭ категорически отвергают любые оправдания и предлоги, к которым прибегает Иран, пытаясь объяснить эти атаки. Он подчеркнул, что Тегеран игнорирует четкую позицию Объединенных Арабских Эмиратов, заявивших, что не допустят использования своей территории для каких-либо военных операций против Ирана.

«Что в этом контексте нельзя оставить без внимания, так это вопиющее противоречие между беспочвенными заявлениями Ирана о добрососедстве и его действиями в реальности, включая попытки оправдать удары по гражданскому населению, инфраструктуре и гражданским объектам, в том числе по аэропортам, портам, нефтяным объектам, туристическим объектам, объектам критической инфраструктуры, электростанциям и жилым зданиям. ОАЭ потеряли трех военнослужащих, при этом в результате этих террористических атак погибли шесть мирных жителей, еще 166 человек 29 национальностей получили ранения», — продолжил он.

Кроме того, по его словам, последствия этих жестоких атак выходят далеко за пределы региона, поскольку их продолжение создает угрозу судоходству в ключевых морских коридорах, включая Ормузский пролив, подрывает стабильность энергетических рынков и глобальных цепочек поставок, а также усиливает экономическое и социальное давление, напрямую затрагивая право всех людей в мире на безопасность и развитие.

Аль-Мушарах добавил: «В Совете Безопасности ООН мы стали свидетелями принятия исторической резолюции 2817, в которой самым решительным образом осуждаются вопиющие атаки Ирана на ОАЭ, другие государства Совета сотрудничества арабских государств Залива и Иорданское Хашимитское Королевство. Соавторами резолюции выступили 136 государств — членов ООН, и она посылает ясный и единый сигнал о том, что международное сообщество не потерпит посягательств на суверенитет государств или преднамеренных ударов по гражданскому населению и критически важной инфраструктуре».

Кроме того, принятая Советом Международной морской организации резолюция, соавторами которой выступили более 115 государств-членов — рекордное число в истории организации, — решительно осуждает угрозы Ирана в отношении судов и нападения на них, а также закрытие им Ормузского пролива.

«В этой связи мы сегодня призываем Совет по правам человека решительно осудить нарушения прав человека, ставшие следствием незаконных атак Ирана против стран, которые являются опорой мира и партнерами в его обеспечении в регионе», — подчеркнул он.

Аль-Мушарах заявил: «Позвольте напомнить любому врагу эмиратской модели развития, что моя страна с момента своего основания строится на принципах добрососедства и укрепления связей, следуя видению руководства, которое исходит из ценностей достойной жизни, терпимости, сосуществования и неприятия ненависти. Эта модель также опирается на дальновидные и последовательно реализуемые экономические стратегии и на открытость миру через формирование устойчивых международных партнерств, благодаря чему экономика ОАЭ стала одной из ведущих и наиболее гибких в мире».

«Самое главное, что наша модель опирается на незыблемые основы и непоколебимую решимость достигать развития и процветания. Мы вновь подтверждаем, что ОАЭ сохраняют за собой полное право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности в соответствии со статьей 51 Устава ООН, а также для обеспечения безопасности своих граждан, резидентов — представителей 200 национальностей — и посетителей, исходя из своего права на самооборону в соответствии с международным правом».

Завершая выступление, он заявил: «С этой трибуны мы подчеркиваем, что вопиющие атаки Ирана продемонстрировали силу наших институтов, устойчивость нашей государственной системы, единство нашего общества и решимость нашего народа».