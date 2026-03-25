ОАЭ осудили неспровоцированные террористические атаки Ирана на Иракский Курдистан

АБУ-ДАБИ, 25 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили неспровоцированные террористические ракетные удары Ирана по двум военным объектам в Иракском Курдистане, в результате которых десятки бойцов пешмерга погибли и получили ранения.

В заявлении министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что эти атаки представляют собой опасную эскалацию и нарушение принципов международного права. В ведомстве вновь подтвердили полную солидарность ОАЭ с Республикой Ирак и региональным правительством Курдистана, а также поддержку всех мер, направленных на обеспечение безопасности, защиту граждан и сохранение стабильности.

Министерство выразило искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также правительству и народу Ирака и региональному правительству Курдистана, и пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим.