Совет по правам человека единогласно принял резолюцию ООН, осуждающую иранские атаки и указывающую на их серьезные последствия

ЖЕНЕВА, 25 марта 2026 года (WAM) -- Совет по правам человека единогласно принял историческую резолюцию ООН о последствиях для прав человека иранских атак, направленных против Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн, Султаната Оман, Государства Катар, Государства Кувейт, Королевства Саудовская Аравия и Иорданского Хашимитского Королевства.

Резолюция, соавторами которой выступили более 100 государств, свидетельствует о широком международном консенсусе в осуждении этих действий.

В документе самым решительным образом осуждаются атаки с применением ракет и беспилотников как явное нарушение международного права и серьезная угроза международному миру и безопасности.

Отдельно осуждаются удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры, включая аэропорты, порты, энергетические объекты, опреснительные установки и жилые районы. В резолюции подчеркивается, что эти атаки были направлены против государств, не являющихся сторонами конфликта.

В резолюции также подчеркивается неприятие любых действий или угроз, направленных на закрытие, блокирование или создание помех международному судоходству, в том числе в Ормузском проливе и Баб-Аль-Мандебском проливе. В документе отмечается, что такие действия представляют прямую угрозу региональной и международной безопасности и стабильности.

В резолюции также отмечаются более широкие последствия эскалации для международной торговли, энергетической безопасности и глобальных цепочек поставок, включая ее влияние на права человека.

Резолюция вновь подтверждает поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости затронутых государств, а также признает их неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Резолюция призывает Иран немедленно и без каких-либо условий прекратить все атаки, угрозы и провокации, а также в полной мере выполнять свои обязательства по международному праву.

В документе также содержится призыв к Ирану обеспечить полное, эффективное и оперативное возмещение ущерба всем пострадавшим от этих атак.

Резолюция была принята после обращения стран Совета сотрудничества арабских государств Залива и Иордании с призывом провести срочные дебаты, которые состоялись сегодня, в среду, в Совете по правам человека в Женеве. Они завершились принятием резолюции ООН о последствиях для прав человека неоправданных атак Ирана на Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Бахрейн, Султанат Оман, Государство Катар, Государство Кувейт, Королевство Саудовская Аравия и Иорданское Хашимитское Королевство.