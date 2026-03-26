Абдалла бин Заед осудил террористический заговор в Кувейте и подтвердил полную солидарность ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 26 марта 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заед Аль Нахайян решительно осудил предотвращенный в Государстве Кувейт террористический заговор.

Как сообщается, речь идет о сети, связанной с запрещенной террористической организацией «Хезболла», участники которой планировали совершение убийств и вербовку людей.

Шейх Абдалла подтвердил полную солидарность ОАЭ с Кувейтом и неизменную поддержку всем мерам, направленным на защиту его безопасности и суверенитета.

Глава МИД ОАЭ также высоко оценил профессионализм и бдительность кувейтских сил безопасности, которым удалось своевременно предотвратить заговор и установить причастных к нему лиц.

Он вновь подчеркнул, что ОАЭ категорически отвергают все формы терроризма и экстремизма, а также любые действия, направленные на дестабилизацию государств. По его словам, борьба с такими угрозами требует дальнейшего укрепления регионального и международного взаимодействия.

В завершение шейх Абдалла заявил, что безопасность Государства Кувейт является неотъемлемой частью безопасности ОАЭ, и подтвердил поддержку всем шагам, которые предпринимает Кувейт для сохранения стабильности, обеспечения безопасности граждан и резидентов, а также защиты национальных достижений.