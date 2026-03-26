Абдалла бин Заед обсудил с главами МИД последствия неспровоцированных террористических ракетных атак Ирана на ОАЭ и братские страны

АБУ-ДАБИ, 26 марта 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заед Аль Нахайян провел телефонные переговоры с рядом министров иностранных дел, в ходе которых обсуждались последствия неспровоцированных террористических ракетных атак Ирана на ОАЭ и ряд стран региона.

Шейх Абдалла провел переговоры с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром, государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Иветт Купер, министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, а также министром иностранных дел Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым.

Стороны обсудили серьезные последствия этих событий для региональной безопасности и стабильности, а также их влияние на мировую экономику и энергетическую безопасность.

Шейх Абдалла и главы внешнеполитических ведомств решительно осудили неспровоцированные террористические ракетные атаки, назвав их вопиющим нарушением международного права и Устава ООН, а также прямой угрозой безопасности и суверенитету государств и региональной стабильности.

Они подтвердили право государств, подвергшихся атакам, принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, а также для обеспечения безопасности граждан, резидентов и посетителей в соответствии с международным правом.

В ходе переговоров шейх Абдалла выразил признательность братским и дружественным государствам за проявленную солидарность с ОАЭ и подчеркнул, что все жители и посетители страны находятся в безопасности.

Шейх Абдалла и министры также подчеркнули важность укрепления международного сотрудничества и совместных усилий для сохранения региональной безопасности и стабильности, а также для реализации стремления народов региона к всеобъемлющему развитию и устойчивому экономическому процветанию.