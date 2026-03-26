Совместное заявление ОАЭ, Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара и Иордании в связи с вопиющими атаками Ирана

АБУ-ДАБИ, 26 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты, Государство Кувейт, Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар и Иорданское Хашимитское Королевство вновь самым решительным образом осудили вопиющие атаки Ирана.

В совместном заявлении подчеркивается, что эти действия являются грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности указанных государств, международного права, международного гуманитарного права и Устава ООН. Отмечается, что речь идет как о прямых атаках, так и о действиях, совершаемых через поддерживаемые Ираном вооруженные формирования в регионе.

Стороны особо подчеркнули атаки, которые лояльные Ирану вооруженные группировки, действующие с территории Республики Ирак, совершали против ряда стран региона. В заявлении отмечается, что эти действия являются нарушением международного права и конвенций, а также вопиющим нарушением резолюции 2817 (2026) Совета Безопасности ООН, которая требует от Ирана немедленно и безоговорочно прекратить любые атаки или угрозы в адрес соседних государств, в том числе через поддерживаемые им силы.

Подчеркивая значение братских отношений с Республикой Ирак, стороны призвали иракское правительство принять необходимые меры для немедленного прекращения атак, осуществляемых группировками, милициями и вооруженными формированиями с территории Ирака в направлении соседних государств, с тем чтобы сохранить братские отношения и не допустить дальнейшей эскалации.

Стороны также вновь подтвердили свое полное и неотъемлемое право на самооборону в связи с этими преступными атаками в соответствии со статьей 51 Устава ООН, закрепляющей право государств на индивидуальную и коллективную самооборону в случае агрессии.

Кроме того, стороны осудили дестабилизирующие действия, направленные против стран региона, которые, как говорится в заявлении, планируются лояльными Ирану спящими ячейками и связанными с «Хезболлой» террористическими организациями. Стороны высоко оценили действия вооруженных сил по отражению этих атак, а также бдительность служб безопасности, пресекающих деятельность таких ячеек и террористических организаций и раскрывающих их преступные замыслы.