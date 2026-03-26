Бахрейн с начала иранских атак перехватил и уничтожил 154 ракеты и 350 беспилотников

МАНАМА, 26 марта 2026 года (WAM) -- Генеральное командование Сил обороны Бахрейна сообщило, что с начала враждебной террористической агрессии со стороны Ирана средства ПВО перехватили и уничтожили 154 баллистические ракеты и 350 беспилотников, направленных на Королевство Бахрейн.

Как говорится в заявлении Генерального командования, распространенном Бахрейнским информационным агентством (BNA), применение баллистических ракет и беспилотников для ударов по гражданским районам и частной собственности является грубым нарушением международного гуманитарного права и Устава ООН.

В командовании подчеркнули, что эти неизбирательные атаки представляют прямую угрозу региональному миру и безопасности.