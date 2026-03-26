Системы ПВО ОАЭ перехватили 15 баллистических ракет и 11 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 26 марта 2026 года (WAM) -- Системы ПВО ОАЭ в четверг перехватили 15 баллистических ракет и 11 беспилотников, запущенных с территории Ирана.

С начала вопиющих иранских атак системы ПВО ОАЭ перехватили 372 баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и 1 826 беспилотников.

В результате атак погибли двое военнослужащих при исполнении служебных обязанностей, а также гражданин Марокко, работавший по контракту с Вооруженными силами. Кроме того, жертвами стали еще восемь человек — граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины и Индии.

В общей сложности ранения получили 169 человек. Травмы оцениваются как легкие, средней тяжести и тяжелые. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции и Туниса.

Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что сохраняет полную готовность к отражению любых угроз и будет решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность страны, обеспечивая защиту суверенитета, безопасности и стабильности, а также охрану национальных интересов и потенциала.