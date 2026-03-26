Национальный центр метеорологии прогнозирует на завтра сильные дожди, сильный ветер и неспокойное море

АБУ-ДАБИ, 26 марта 2026 года (WAM) -- Национальный центр метеорологии ОАЭ прогнозирует на завтра переменную облачность с увеличением облачности и образованием местами конвективных облаков. Временами на большей части территории страны ожидаются сильные дожди, также прогнозируется понижение температуры.

Как отмечается в заявлении центра, ветер будет юго-восточный с переходом на северо-восточный, скоростью 15–30 км/ч, с порывами до 60 км/ч. В Заливе море будет бурным, особенно при облачности.

Второй прилив в Заливе ожидается в 08:05, первый отлив — в 15:02.

В Оманском море также прогнозируется бурное волнение, особенно при облачности. Первый прилив ожидается в 18:26, второй — в 05:10, первый отлив — в 10:55, второй — в 23:56.