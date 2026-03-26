Дождливая погода сохранится по всей стране до вечера пятницы — Национальный центр метеорологии

АБУ-ДАБИ, 26 марта 2026 года (WAM) -- Национальный центр метеорологии ОАЭ сообщил, что дождливая погода сохранится в стране до вечера пятницы. Это связано с основным атмосферным фронтом, который в настоящее время сосредоточен над крайними западными районами, где местами уже прошли сильные дожди.

Как отмечается в заявлении центра, в пятницу с 01:00 до 03:00 влияние фронта начнет постепенно распространяться на эмират Абу-Даби. Сильные дожди также ожидаются в эмирате Дубай, на северном побережье и во внутренних районах юга страны.

Позже, с 04:00 до 05:00, фронт распространится на северные и восточные районы, а также на район Аль-Айна. При этом сильные осадки сохранятся.

В центре также указали, что в отдельных районах страны по-прежнему сохраняется вероятность формирования дождевых облаков, которые принесут осадки от умеренных до сильных, местами интенсивных. Такая погода, как ожидается, сохранится до вечера пятницы.