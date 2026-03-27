Трамп на 10 дней приостановил операции против энергетических объектов Ирана

ВАШИНГТОН, 27 марта 2026 года (WAM) -- Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 10 дней операций по нанесению ударов по энергетическим объектам Ирана.

Как уточняется, решение будет действовать до 6 апреля 2026 года и означает продление уже действующей паузы еще на 10 дней на фоне продолжающихся переговоров.

В опубликованном в Truth Social заявлении Трамп сообщил, что решение было принято после обращения иранской стороны. По его словам, переговоры «идут очень хорошо», несмотря на «ошибочные заявления об обратном».

Президент США также подтвердил, что контакты в предстоящий период будут продолжены, и выразил уверенность в текущем переговорном процессе.