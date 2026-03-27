В Ат-Тавийне в Фуджейре в среду выпало максимальное по стране количество осадков — 47,9 мм

ФУДЖЕЙРА, 27 марта 2026 года (WAM) -- В эмирате Фуджейра прошли дожди различной интенсивности под влиянием области низкого давления, сохраняющегося над территорией ОАЭ.

По данным за среду, 25 марта 2026 года, в районе Ат-Тавийн было зафиксировано наибольшее количество осадков в стране.

Как сообщил Национальный центр метеорологии ОАЭ, в Ат-Тавийне выпало 47,9 мм осадков. Далее в списке идут Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме, где выпало 39,7 мм, Хор-Факкан в Шардже с 33,3 мм и Хатам-эш-Шикла в Абу-Даби с 31,6 мм.

Из-за погодных условий произошло понижение температуры, а в горных районах усилился сток воды. Власти продолжают призывать жителей к осторожности и рекомендуют не приближаться к руслам вади в связи с сохраняющейся нестабильной погодой.