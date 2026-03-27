Бахрейн с начала иранских атак перехватил и уничтожил 154 ракеты и 362 беспилотника

МАНАМА, 27 марта 2026 года (WAM) -- Генеральное командование Сил обороны Бахрейна сообщило, что с начала враждебной террористической агрессии со стороны Ирана системы ПВО перехватили и уничтожили 154 баллистические ракеты и 362 беспилотника, направленных против королевства.

Как передает Бахрейнское информационное агентство (BNA) со ссылкой на заявление Генерального командования, применение баллистических ракет и беспилотников для ударов по гражданским районам и частной собственности является грубым нарушением международного гуманитарного права и Устава ООН.

В командовании подчеркнули, что эти неизбирательные атаки представляют прямую угрозу региональному миру и безопасности.