Компетентные органы Абу-Даби ликвидируют третье возгорание в районе экономической зоны KEZAD

АБУ-ДАБИ, 28 марта 2026 года (WAM) -- Компетентные органы подтвердили третье возгорание в районе экономической зоны Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD) в рамках продолжающегося мониторинга ранее зафиксированного инцидента, вызванного падением обломков после успешного перехвата баллистической ракеты средствами ПВО.

Власти также сообщили еще об одном пострадавшем в результате инцидента — гражданине Пакистана. Общее число пострадавших таким образом возросло до шести человек. Травмы — от легких до средней степени тяжести.

Как сообщили в Abu Dhabi Media Office, все три возгорания взяты под контроль.

Населению рекомендовано пользоваться только официальными источниками информации и воздерживаться от распространения слухов и неподтвержденных сведений.