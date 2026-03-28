Системы ПВО ОАЭ отразили 20 баллистических ракет и 37 беспилотников

АБУ-ДАБИ, 28 марта 2026 года (WAM) -- Системы ПВО ОАЭ 28 марта 2026 года отразили 20 баллистических ракет и 37 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана.

С начала открытых атак со стороны Ирана силы ПВО ОАЭ перехватили 398 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 872 беспилотных летательных аппарата.

В результате атак погибли двое военнослужащих, исполнявших свой национальный долг, а также гражданский специалист из Марокко, работавший по контракту с Вооруженными силами. Кроме того, погибли восемь человек — граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины и Индии.

Общее число пострадавших составило 178 человек. Травмы варьируются от легких до средней и тяжелой степени. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции и Туниса.