ОАЭ решительно осудили атаку на резиденцию президента Иракского Курдистана

АБУ-ДАБИ, 29 марта 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили атаку на резиденцию президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани в провинции Дохук, выразив обеспокоенность этим преступным актом.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило полную солидарность с президентом Барзани и его семьей, а также с правительством Ирака и властями Иракского Курдистана.

В ведомстве вновь подчеркнули решительное осуждение подобных преступных действий и неизменное неприятие всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности.