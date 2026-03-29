Силы ПВО ОАЭ перехватили 16 баллистических ракет и 42 беспилотника

АБУ-ДАБИ, 29 марта 2026 года (WAM) -- Силы противовоздушной обороны ОАЭ 29 марта 2026 года перехватили 16 баллистических ракет и 42 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Ирана.

С начала открытых иранских атак силы ПВО ОАЭ перехватили 414 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 914 беспилотников.

В результате атак погибли двое военнослужащих, исполнявших свой национальный долг, а также гражданин Марокко, работавший по контракту с Вооруженными силами ОАЭ. Кроме того, погибли восемь человек — граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины и Индии.

Ранения получили в общей сложности 178 человек. Травмы оцениваются как легкие, средней тяжести и тяжелые. Среди пострадавших — граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции и Туниса.