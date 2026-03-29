Президент ОАЭ провел телефонный разговор с президентом Иракского Курдистана и осудил террористическую атаку на его резиденцию

АБУ-ДАБИ, 29 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, в ходе которого осудил террористическую атаку на его резиденцию в провинции Дохук.

Его Высочество подтвердил поддержку ОАЭ всех усилий, направленных на укрепление безопасности Республики Ирак и Иракского Курдистана.

Нечирван Барзани выразил признательность шейху Мохамеду бин Заеду Аль Нахайяну за поддержку, которую ОАЭ оказывают Ираку в целом и Иракскому Курдистану в частности.

В ходе разговора стороны также обсудили продолжающуюся иранскую террористическую агрессию против ОАЭ и других стран региона, включая атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Барзани вновь осудил эту агрессию, отметив, что она нарушает суверенитет государств, международное право и Устав ООН, а также подрывает региональный и международный мир и безопасность.