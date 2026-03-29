Президент ОАЭ и сенатор США Джони Эрнст обсудили развитие ситуации в регионе

АБУ-ДАБИ, 29 марта 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел онлайн-встречу с сенатором США Джони Эрнст.

Стороны обсудили стратегическое сотрудничество между ОАЭ и США и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению двусторонних связей в интересах обеих стран и их народов.

В ходе встречи также рассматривалась ситуация в регионе и ее серьезные последствия для региональной и международной безопасности. Стороны обменялись мнениями по этим вопросам.

Отдельно обсуждались продолжающиеся иранские террористические атаки, направленные против ОАЭ и других стран региона, в том числе атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Сенатор Эрнст осудила эти атаки, подчеркнув, что они нарушают суверенитет государств, а также нормы и принципы международного права.

Во встрече также принял участие посол ОАЭ в США Юсеф Аль Отейба.