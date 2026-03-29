ОАЭ решительно осудили неспровоцированную террористическую атаку Ирана на Кувейт

АБУ-ДАБИ, 29 марта 2026 года (WAM) -- ОАЭ решительно осудили неспровоцированную террористическую атаку Ирана на военный лагерь в Государстве Кувейт, в результате которой ранения получили 10 военнослужащих, назвав произошедшее вопиющим нарушением международного права.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ подчеркивается, что эта агрессия является нарушением суверенитета Государства Кувейт и представляет угрозу его безопасности и стабильности. В ведомстве также отметили, что произошедшее стало опасной эскалацией, угрожающей безопасности стран Совета сотрудничества арабских государств Залива и региона в целом.

ОАЭ выразили полную солидарность с Государством Кувейт, подтвердив поддержку всех мер, направленных на обеспечение его безопасности и стабильности, а также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.