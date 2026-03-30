Министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Заед осудил удары по гражданской инфраструктуре в регионе

АБУ-ДАБИ, 30 марта 2026 года (WAM) -- Вице-премьер, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян решительно осудил удары по гражданской инфраструктуре и гражданским объектам в регионе, а также угрозы их нанесения, включая школы, университеты, больницы, опреснительные установки, энергетические объекты, транспортные узлы и жилые районы.

Он подчеркнул, что такие действия являются вопиющим и грубым нарушением устоявшихся принципов и норм международного права и ни при каких обстоятельствах не могут быть ни приняты, ни оправданы. По его словам, эти атаки привели к гибели и ранениям среди мирного населения, а также вызвали страх у миллионов жителей региона.

Он отметил, что превращение энергетических объектов, портов, аэропортов и международных морских путей в военные цели угрожает не только отдельным государствам, но и создает серьезные риски для стабильности мировой экономики и критически важных цепочек поставок, а также подрывает региональную и международную безопасность.

Шейх Абдулла также подчеркнул, что гражданская инфраструктура не должна становиться ареной войны, а удары по ней являются опасной эскалацией и красной линией, пересечение которой недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Он призвал к срочному и немедленному прекращению боевых действий и обеспечению без каких-либо исключений защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры, предупредив о тяжелых последствиях подобных нарушений.