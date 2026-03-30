ООН осудила атаку на резиденцию президента Иракского Курдистана

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта 2026 года (WAM) -- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил совершенную в воскресенье атаку с применением беспилотника на резиденцию президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани в провинции Дохук.

Как сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Гутерриш призвал к немедленному и тщательному расследованию нападения и привлечению виновных к ответственности.

Генеральный секретарь ООН также призвал все заинтересованные стороны отказаться от насилия во всех его формах и не допустить любых попыток дестабилизации Ирака.