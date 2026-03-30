В понедельник в ОАЭ ожидается ясная погода, местами облачно

АБУ-ДАБИ, 30 марта 2026 года (WAM) -- Национальный центр метеорологии сообщил, что в понедельник в ОАЭ будет ясно, временами облачно. К ночи в западных районах и на островах станет облачно.

Ожидается слабый и умеренный ветер, временами усиливающийся и поднимающий пыль.

Согласно ежедневной метеосводке центра, ветер будет северо-западным и юго-западным, со скоростью 15–25 км/ч и порывами до 45 км/ч.

В Заливе ожидается бурное, затем умеренное волнение. Первый прилив прогнозируется в 11:03, второй — в 00:55, первый отлив — в 03:18, второй — в 06:05.

В Оманском море также ожидается бурное, затем умеренное волнение. Первый прилив прогнозируется в 07:52, второй — в 20:32, первый отлив — в 14:12, второй — в 02:51.