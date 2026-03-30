В Кувейте в результате иранской атаки повреждено служебное здание на объекте по производству электроэнергии и опреснению воды, погиб индийский рабочий

КУВЕЙТ, 30 марта 2026 года (WAM) -- Министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергетики Кувейта в воскресенье сообщило, что в результате жестокой иранской атаки было повреждено служебное здание на одном из объектов по производству электроэнергии и опреснению воды. Погиб индийский рабочий.

Как передает Кувейтское информационное агентство, официальный представитель министерства Фатима Джаухар Хаят заявила, что технические и аварийные службы немедленно приступили к устранению последствий инцидента в соответствии с утвержденным планом действий в чрезвычайных ситуациях.

Она подчеркнула, что объект продолжает работать в штатном режиме. Одновременно ведется полная координация с органами безопасности и профильными структурами в связи с поврежденными участками.