Сильные наводнения в Дагестане оставили без электричества более 60 тысяч жителей

МАХАЧКАЛА, 30 марта 2026 года (WAM) -- Сильные наводнения затопили ряд районов в Дагестане. Как сообщает Viory, сильные дожди в Дагестане начались вечером 27 марта и продолжились до 29 числа.

Глава республики Сергей Меликов заявил, что коммунальные службы готовились к непогоде и на протяжении трех дней расчищали ливневую канализацию для минимизации рисков подтоплений, но "картина превзошла самые пессимистичные прогнозы".

В Минприроды региона сообщили, что обильные осадки привели к размыву берегов рек Черкес-озень и Тарнаирка и к ухудшению гидрологической обстановки в Махачкале.

По информации пресс-службы Министерства энергетики и тарифов Дагестана, из-за непогоды в 50 населенных пунктах случились перебои в работе энергообъектов, в результате чего более 60 тысяч граждан остались без электричества.