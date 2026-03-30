Бахрейн с начала иранских атак перехватил и уничтожил 182 ракеты и 398 беспилотников

МАНАМА, 30 марта 2026 года (WAM) -- Главное командование Сил обороны Бахрейна сообщило, что с начала враждебных иранских атак силы ПВО королевства перехватили и уничтожили 182 баллистические ракеты и 398 беспилотников.

Как передает Бахрейнское информационное агентство, в командовании подчеркнули, что применение баллистических ракет и беспилотников для ударов по гражданским районам и частной собственности является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и Устава ООН.

В командовании добавили, что эти неизбирательные атаки представляют прямую угрозу региональному миру и безопасности.