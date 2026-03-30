Минобразования продлило дистанционное обучение до 17 апреля

АБУ-ДАБИ, 30 марта 2026 года (WAM) -- Министерство образования ОАЭ продлило дистанционное обучение для всех учащихся, а также преподавательского и административного персонала до пятницы, 17 апреля. Решение распространяется на ясли, детские сады, государственные и частные школы по всей стране.

В министерстве подтвердили, что ситуация будет пересматриваться еженедельно.

Ранее администрации учебных заведений получили подробное руководство по организации дистанционного обучения в третьем учебном триместре. Система призвана обеспечить непрерывность учебного процесса за счет гибкого расписания и структурированных учебных занятий, а также активного взаимодействия с родителями.