Абдалла бин Заед осудил террористический заговор в Бахрейне и подтвердил полную солидарность ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 31 марта 2026 года (WAM) -- Вице-премьер, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заед Аль Нахайян решительно осудил террористический заговор, предотвращенный в Королевстве Бахрейн.

Речь идет о ячейке, связанной с запрещенной террористической организацией «Хезболла», которая пыталась взаимодействовать с террористическими группировками за рубежом в рамках деятельности, угрожавшей безопасности и стабильности королевства.

Шейх Абдалла подтвердил полную солидарность ОАЭ и неизменную поддержку всех мер, принимаемых Королевством Бахрейн для защиты своей безопасности и суверенитета. Он также высоко оценил эффективность и бдительность бахрейнских сил безопасности, которым удалось предотвратить заговор и установить причастных к нему лиц.

Шейх Абдалла вновь подчеркнул, что безопасность Королевства Бахрейн является неотъемлемой частью безопасности ОАЭ, и подтвердил поддержку всех шагов, предпринимаемых Бахрейном для сохранения безопасности и стабильности, обеспечения защиты граждан и жителей страны, а также сохранения ее национальных достижений.