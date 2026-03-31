Главы МИД ОАЭ, Иордании, Турции, Египта, Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии и Катара выступили с совместным заявлением

АБУ-ДАБИ, 31 марта 2026 года (WAM) -- Министры иностранных дел ОАЭ, Иордании, Турции, Египта, Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии и Катара самым решительным образом осудили и отвергли продолжающиеся ограничения, вводимые Израилем в отношении свободы вероисповедания мусульман и христиан в оккупированном Иерусалиме.

Речь, в частности, идет о недопуске мусульманских верующих в мечеть Аль-Акса / Аль-Харам аш-Шариф, а также о воспрепятствовании въезду в храм Гроба Господня латинского патриарха Иерусалима и хранителя Святой земли для проведения богослужения в Вербное воскресенье. Министры вновь осудили любые попытки Израиля изменить существующий правовой и исторический статус-кво мусульманских и христианских святынь в Иерусалиме.

В заявлении подчеркивается, что эти действия являются вопиющим нарушением международного права, включая международное гуманитарное право, а также посягательством на право свободного доступа к местам отправления культа.

Министры подтвердили категорическое неприятие незаконных и ограничительных мер Израиля в отношении мусульман и христиан в Иерусалиме, включая препятствование доступу христиан в храм Гроба Господня для совершения религиозных обрядов. Они подчеркнули необходимость соблюдения существующего правового и исторического статус-кво в Иерусалиме и в отношении его мусульманских и христианских святынь. Министры вновь заявили, что Израиль как оккупирующая держава не обладает суверенитетом над оккупированным Иерусалимом, и призвали прекратить любые меры, препятствующие доступу верующих к местам поклонения в городе.

Министры вновь осудили продолжающееся закрытие Израилем ворот мечети Аль-Акса / Аль-Харам аш-Шариф для верующих на протяжении 30 дней подряд, в том числе в священный месяц Рамадан, а также ограничение свободы вероисповедания. Они подчеркнули, что это является серьезным нарушением международного права, существующего правового и исторического статус-кво, а также обязательств Израиля как оккупирующей державы. Министры предупредили об опасности таких эскалационных мер для регионального и международного мира и безопасности.

Министры вновь подтвердили, что вся территория мечети Аль-Акса / Аль-Харам аш-Шариф площадью 144 дунамов является местом поклонения исключительно для мусульман. Управление по делам вакуфов Иерусалима и мечети Аль-Акса, подведомственное Министерству по делам вакуфов и исламских святынь Иордании, по их словам, остается единственным законным органом, уполномоченным управлять делами Аль-Аксы / Аль-Харам аш-Шариф и регулировать доступ на ее территорию.

Министры призвали Израиль как оккупирующую державу немедленно прекратить закрытие ворот мечети Аль-Акса / Аль-Харам аш-Шариф, снять ограничения на доступ в Старый город Иерусалима и не препятствовать доступу мусульманских верующих в мечеть. Они также призвали международное сообщество занять твердую позицию, чтобы заставить Израиль прекратить продолжающиеся нарушения и незаконные действия в отношении исламских и христианских святынь Иерусалима, а также посягательства на святость этих мест.