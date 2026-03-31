В Дубае устраняют последствия инцидента с беспилотником у кувейтского нефтяного танкера

ДУБАЙ, 31 марта 2026 года (WAM) -- Компетентные службы Дубая устраняют последствия инцидента с беспилотником у кувейтского нефтяного танкера в водах эмирата. Инцидент произошел во вторник, 31 марта, в районе якорной стоянки «E».

Как сообщает медиаофис Дубая, пострадавших нет, все 24 члена экипажа находятся в безопасности.

Пожарные службы работают над локализацией возгорания и ликвидацией последствий инцидента в соответствии с действующими протоколами безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Власти сообщили, что дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.